Poligono di tiro temporaneo davanti all' ospedale Garibaldi Nesima

È stato allestito un poligono di tiro temporaneo in prossimità dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. La decisione di collocarlo in questa zona ha suscitato preoccupazioni e richieste di spiegazioni, dato che si trova a breve distanza da una struttura sanitaria. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti, che chiedono chiarimenti sulle motivazioni e sui rischi legati a questa installazione.

“La realizzazione di un poligono di tiro all’aperto, seppur temporaneo, in prossimità immediata dell’ospedale Garibaldi di Catania rappresenta una scelta grave e incomprensibile, che impone chiarimenti urgenti.” Lo dichiarano i consiglieri comunali M5s Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, che.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Gli specialisti della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima a disposizione dei cittadiniLe malattie cardiovascolari, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura, continuano ad essere la prima... Pasqua in ospedale: i carabinieri donano uova ai bambini ricoverati al Garibaldi-NesimaNon solo attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, ma anche concreta vicinanza alla comunità, soprattutto nei confronti dei più piccoli:...