Bancomat come poligono di tiro delle bande La desertificazione bancaria in appena 180 secondi

Dall'inizio dell'anno si contano 11 furti con esplosivo tentati o riusciti agli sportelli bancomat (di cui uno a un ufficio postale) Mentre le banche centrali discutono di tassi, prestiti, finanziamenti, mutui e algoritmi, in provincia di Foggia la realtà ha il sapore amaro della polvere pirica e il colore ingiallito delle insegne di abitazioni e locali commerciali sfitti. Non è solo un problema di sicurezza o di bilanci bancari, perché quel che sta accadendo nella terra della 'Quarta mafia' è un attacco coordinato, seppur su fronti diversi, alla sopravvivenza economica di un intero territorio.La marmotta, anatomia di un assaltoLe lancette segnano quasi sempre le quattro, quando nel buio e nel silenzio della notte, in meno di 180 secondi, una squadra di professionisti trasforma una piazza di paese in un teatro di guerra.

