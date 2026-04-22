Coin ha annunciato un nuovo aumento di capitale di 30 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare la propria situazione finanziaria. La società sta cercando di migliorare la propria posizione economica attraverso questa operazione, che rappresenta un tentativo di risanamento dopo un periodo di difficoltà. La decisione arriva in un momento di incertezza per l’azienda, che cerca di trovare nuove risorse per sostenere la propria attività.

VENEZIA - Coin prepara il nuovo aumento di capitale: 30 milioni di euro per dare un’altra boccata di ossigeno ai conti ancora in affanno. È l’ultima mossa deliberata dall’assemblea della catena mestrina di grandi magazzini, per affrontare una crisi che da anni grava sulla società fondata nel 1916 nel Veneziano, a Pianiga, da Vittorio Coin. L’operazione, assai articolata, è stata deliberata dall’assemblea che si è riunita il 31 marzo scorso, in videoconferenza, presieduta da Roberto Rondelli, a capo della società, alla presenza del notaio trevigiano Paolo Talice. I soci hanno votato di aumentare il capitale fino a 300mila euro, portando così il capitale sociale dagli attuali 10 milioni a 10,3 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Coin, risanamento in salita. Adesso serve nuovo capitale

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