L’azienda Coin ha partecipato a una riunione al Mimit per discutere dei primi cinque mesi di gestione. Durante l’incontro, la società ha presentato i risultati ottenuti finora e ha illustrato lo stato attuale del suo percorso di risanamento. La discussione ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e funzionari del ministero, con l’obiettivo di monitorare i progressi fatti finora.

L’azienda Coin continua il suo percorso di risanamento aziendale. Nei giorni scorsi si è tenuto un tavolo riunito al Mimit, dove la società ha potuto illustrare l’andamento dei primi cinque mesi di gestione. C’è stata, inoltre, la conferma degli azionisti a sostenere il rilancio dell’azienda. Sempre al tavolo, i componenti hanno valutato, per il 2026, un nuovo e significativo apporto di capitale, che sarà destinato sia alla rete dei negozi che alla trasformazione digitale dell’impresa. Coin verso il risanamento con tavolo al Mimit. Il tavolo si riunirà nuovamente il 14 maggio ma, fino ad allora, l’azienda fa sapere che sono in fase di definizione partnership commerciali con gruppi internazionali leader del settore, per poter proseguire con gli obiettivi previsti dal piano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Continua il risanamento per Coin: nuovo tavolo al Mimit

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