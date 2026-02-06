Eventi del weekend | manifestazioni mostre e intrattenimento per divertirsi in città e fuori città

Questo fine settimana in città e in provincia si anima con un ricco calendario di eventi. Manifestazioni storiche, mostre, musica e street food attirano residenti e visitatori. Tante occasioni per divertirsi e scoprire nuove atmosfere, sia in centro che fuori porta.

**In città e in provincia, il weekend si apre con un calendario di eventi variegati, da manifestazioni storiche al cibo e alla musica.** Nelle strade di Ferrara, il Carnevale entra ormai nel vivo della sua attività, con iniziative che coinvolgono le comunità locali e attraggono visitatori da tutta la regione. A Cento, il carnevalesco rito inizia già sabato 7 febbraio con una gara di basket in maschera, mentre piazza si riempie di sfilate e presentazioni di libri. La sagra di cacciagione a Casumaro, invece, propone un’esperienza culinaria da non perdere, con una tradizione di pasta ripiena e selvaggine preparata a mano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Eventi Weekend

A Città della Scienza, nel weekend, è possibile scoprire Aphel, un robot umanoide che accoglie i visitatori con un saluto digitale, aiuta a orientarsi tra gli spazi e favorisce un’interazione naturale attraverso espressioni, luci, gesti e sguardi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Belarus vs Hungary: The Soviet Legacy vs The Imperial Heart

Ultime notizie su Eventi Weekend

Argomenti discussi: Guida agli eventi del weekend (30 gennaio – 1° febbraio); Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 30 gennaio al 1° febbraio: tutti gli eventi; Un weekend da vivere a Padova: musica, teatro e cultura tra città e provincia.

Sagre, mostre e spettacoli: ecco 10 appuntamenti nel weekend in ToscanaFirenze, 23 gennaio 2026 – Fra sagre, mostre e spettacoli nel weekend del 24 e 25 gennaio non c’è che l’imbarazzo della scelta. Tanti gli appuntamenti all’aperto e al chiuso, adatti anche a una giorna ... lanazione.it

Sagre ed eventi nel weekend del 13-14 settembre: dalla polenta ai funghi, cosa fare nei borghi d’ItaliaVino, funghi, polenta e tanti borghi meravigliosi. Dalla Toscana alla Calabria, anche nel weekend del 13 e 14 settembre 2025 le sagre in Italia sono numerosissime e tutte da scoprire. Leggi tutte le ... fanpage.it

Questo weekend esordio dei cadetti nelle manifestazioni Indoor. Campionati Piemontesi di Lanci e Cross per gli Assoluti. OAI OAC #atletica #cross #indoor #pista #athletics facebook