Dieci puntate tutte da ridere in compagnia di Belen Rodriguez e i Panpers Ospite speciale di questa sera Enrico Brignano

Questa sera alle 21.30 sul NOVE torna Only Fun – Comico Show 2026, la sesta edizione del programma che ha già conquistato tanti spettatori. La puntata sarà tutta da ridere con la partecipazione di Belen Rodriguez e i Panpers, mentre Enrico Brignano sarà l’ospite speciale. Gli artisti si alterneranno sul palco, portando battute e sketch divertenti, in un appuntamento che promette di intrattenere e far sorridere il pubblico.

L a comicità made in Italy torna protagonista stasera alle 21.30 sul NOVE con Only Fun – Comico Show 2026, il programma giunto alla sesta edizione dopo il record di ascolti dello scorso anno. Già disponibile su Discovery+, alla conduzione ritornano Belén Rodríguez affiancata da i PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino. Ospite speciale della prima puntata Enrico Brignano. Belen Rodriguez: «Ho passato anni difficili, ma oggi ne esco più forte» X Leggi anche › Belén Rodriguez cambia di nuovo casa con i suoi bambini. E sogna un nuovo inizio Only Fun – Comico Show 2026: stasera 5 febbraio la nuova stagione del programma, dove vederlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dieci puntate tutte da ridere in compagnia di Belen Rodriguez e i Panpers. Ospite speciale di questa sera Enrico Brignano Approfondimenti su Belen Rodriguez Panpers Belén Rodríguez e I PanPers conducono la sesta edizione di “ONLY FUN – COMICO SHOW” La comicità italiana riparte con la sesta stagione di “ONLY FUN – COMICO SHOW”. Only Fun - Comico Show, il programma con Belen riparte da Enrico Brignano La nuova stagione di Only Fun - Comico Show parte con Belen come conduttrice. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Belen Rodriguez Panpers Argomenti discussi: Innois Innovation Podcast, online tutti gli episodi della prima stagione; Sanremo 2026, tutte le scelte di Carlo Conti: dal bouquet di canzoni a Madonna come superospite; diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Captain Tsubasa: Ep. 12 - Tutti contro Wakabayashi Video. "Maria (De Filippi) ha una mente incredibile. È molto intelligente davvero. Molto psicologa. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcos’altro. Mi evolvevo mentre parlavo con lei. E poi è una che c’è, quando uno ha bisogno c’è." Belen Rodriguez facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.