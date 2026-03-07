Sabato 21 marzo 2026 prende il via la nuova edizione di Canzonissima, uno degli spettacoli più seguiti della televisione italiana. Tra i partecipanti annunciati figura anche Enrico Ruggeri, noto cantautore e musicista. La sua presenza si aggiunge a quella di altri artisti già confermati nel cast dello show, che va in onda in prima serata sulla rete nazionale.

Un altro ‘big’ della musica italiana si aggiunge al cast di Canzonissima. Tra i partecipanti della nuova edizione dello show, al via sabato 21 marzo 2026, ci sarà anche Enrico Ruggeri. Il cantante milanese ha accettato l’invito di Milly Carlucci e ha deciso di mettersi in gioco nel sabato sera di Rai 1. Si sta cominciando a parlare di Canzonissima. Un grande ritorno per una trasmissione storica della Rai, iniziata negli anni ’60 e proseguita negli anni ’70. Io la guardavo da ragazzino e si sta facendo il toto-nomi. Bene, vi posso dire che io ci sarò. (.) Per sei sabati consecutivi sarò su Rai 1 sono le parole con cui Ruggeri ha annunciato la partecipazione al programma, anticipando che ci saranno anche “dei giudici, che parleranno di canzoni e non di noi cantanti”, visto che c’è “un parterre di primissimo ordine”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Enrico Ruggeri a Canzonissima

