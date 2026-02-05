Giovane in codice rosso precipita otto metri e finisce nel terreno sottostante

Questa mattina a Elini, nel comune di Lanusei, un giovane ha avuto un incidente gravissimo. La sua auto ha perso il controllo e si è ribaltata, precipitando per otto metri nel terreno sottostante. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trovato il ragazzo in condizioni critiche e lo hanno subito portato in ospedale con il codice rosso. La dinamica resta da chiarire, ma il pericolo di vita è ancora alto.

**Un giovane in codice rosso precipita con l'auto per otto metri e finisce nel terreno sottostante** Intorno alle ore 7:20 di questa mattina, un grave incidente stradale ha causato uno shock in località Elini, un piccolo borgo del comune di Lanusei, in provincia di Nuoro. Un giovane, residente nel paese, è precipitato fuori strada con la propria auto, cadendo nel vuoto per un'altezza di circa otto metri. La vittima, in stato di grave condizione, è stata trasportata in urgenza all'ospedale di Lanusei, dove è stato assegnato un codice rosso, indicativo di un paziente in condizioni fortemente critiche.

