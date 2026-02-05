Giovane in codice rosso precipita otto metri e finisce nel terreno sottostante

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Elini, nel comune di Lanusei, un giovane ha avuto un incidente gravissimo. La sua auto ha perso il controllo e si è ribaltata, precipitando per otto metri nel terreno sottostante. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trovato il ragazzo in condizioni critiche e lo hanno subito portato in ospedale con il codice rosso. La dinamica resta da chiarire, ma il pericolo di vita è ancora alto.

**Un giovane in codice rosso precipita con l’auto per otto metri e finisce nel terreno sottostante** Intorno alle ore 7:20 di questa mattina, un grave incidente stradale ha causato uno shock in località Elini, un piccolo borgo del comune di Lanusei, in provincia di Nuoro. Un giovane, residente nel paese, è precipitato fuori strada con la propria auto, cadendo nel vuoto per un’altezza di circa otto metri. La vittima, in stato di grave condizione, è stata trasportata in urgenza all’ospedale di Lanusei, dove è stato assegnato un codice rosso, indicativo di un paziente in condizioni fortemente critiche.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Elini Lanusei

Operaio precipita da dieci metri mentre lavora su un tetto: trasportato in ospedale in codice rosso

Un operaio di 53 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da circa dieci metri mentre lavorava su un tetto a Ramazzano, Perugia.

Lite a Capaci, giovane accoltellato finisce in ospedale in codice rosso

Un episodio di violenza si è verificato a Capaci, dove un giovane è stato ferito con un coltello durante una lite tra gruppi di ragazzi, alcuni provenienti dal paese e altri dal quartiere Marinella di Palermo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Elini Lanusei

Argomenti discussi: Schianto contro un lampione in viale Poetto, giovane in codice rosso; Elini, auto fuori strada e ribaltata: giovane in codice rosso; Scontro auto-monopattino, feriti due giovani; Violenza sessuale di gruppo, calciatori assolti ma nel collegio c'era un magistrato non togato: il processo per stupro è tutto da rifare.

giovane in codice rossoElini, auto vola fuori strada e si ribalta: giovane in codice rossoL’incidente in via Carmine alle prime luci dell’alba: il giovane ha fatto un volo di 8 metri prima di atterrare sulla cappotta ... cagliaripad.it

giovane in codice rossoElini, intervento dei vigili del fuoco di Lanusei. Il giovane trasportato in codice rossoElini Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, 5 febbraio, a Elini, dove un’auto è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. L’allarme è scattato intorno alle 7.20 in via Carmine, dove, ... lanuovasardegna.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.