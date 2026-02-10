Cade da una impalcatura e precipita per 4 metri | 58enne in codice rosso in ospedale

Un uomo di 58 anni è caduto da un’impalcatura alta quattro metri a Camnago, frazione di Lentate sul Seveso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 in via Ticino 6. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. La polizia ha avviato le verifiche per capire cosa sia successo.

Bruttissimo infortunio sul lavoro in Brianza. Un uomo di 58 anni è caduto da un'impalcatura posta a 4 metri di altezza a Camnago ed è stato trasportato d'urgenza in codice rosso in ospedale

