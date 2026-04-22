Uno studio pubblicato su Current Biology e ripreso dal New York Times analizza gli effetti della benzoilecgonina, principale metabolita della cocaina, sui salmoni atlantici. La ricerca evidenzia come l’assunzione di questa sostanza renda gli animali più irrequieti e più facili preda di altri predatori. In Italia, un’indagine rivela che in una città di dimensioni molto superiori a Bologna si consuma una quantità significativa di cocaina, coinvolgendo un numero elevato di giovani.

Uno studio pubblicato su Current Biology e ripreso dal New York Times racconta la storia di giovani salmoni atlantici esposti alla benzoilecgonina, principale metabolita della cocaina. In sostanza una ricerca mirata li ha sottoposti all’assunzione di cocaina per vedere cosa succede realmente alle loro vite e nell’ambiente i cui vivono. Nuotano fino al 90% in più, percorrono 1,9 volte più distanza e si spingono in aree nuove del lago Vättern, in Svezia, cambiando l’ambiente dove arrivano, poi perdeno gradualmente l’equilibrio e diventano prede facili. In pratica: diventano pesci iperattivi, spericolati, fuori dal proprio equilibrio naturale. Il dottor Jack Brand, tra gli autori della ricerca, ha definito queste sostanze “agenti invisibili di cambiamento globale”.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cocaina, i salmoni la assumono e diventano squilibrati e prede: immaginiamo cosa accade a milioni di esseri umani. La ricerca

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