I lupi hanno paura degli esseri umani? Ecco cosa dice uno studio la cui prima autrice è una ricercatrice dell’Università di Parma
Uno studio pubblicato sulla rivista PNAS mostra che i lupi reagiscono ai segnali umani in modo diverso rispetto al passato. La ricercatrice dell’Università di Parma, prima autrice, ha osservato come i lupi si avvicinano o si allontanano in presenza di persone, soprattutto nelle aree in cui si stanno insediando. La ricerca ha coinvolto diverse regioni e ha rilevato cambiamenti nel loro comportamento, come la maggiore tolleranza o la maggiore diffidenza. Queste scoperte aiutano a capire come i lupi si adattano alla presenza umana nel tempo.
E' stato appena pubblicato dalla rivista scientifica PNAS, Martina Lazzaroni fa parte del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale I lupi hanno paura degli esseri umani? Quale è il loro comportamento in zone urbanizzate? A queste e altre domande prova a rispondere uno studio appena pubblicato dalla rivista PNAS: Wolves respond differently to human cues as they expand into urban landscapes il titolo dell’articolo, che ha come prima autrice la ricercatrice dell’Università di Parma Martina Lazzaroni (Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale).🔗 Leggi su Parmatoday.it
