Coachella un festival ormai solo per gli influencer?

Lo scorso 19 aprile si è conclusa la 25ª edizione del festival musicale noto come Coachella, che si è svolto presso l’Empire Polo Club nella piana di Indio, in California. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti come Justin Bieber, Sabrina Carpenter e Karol G, attirando numerosi spettatori e influencer che hanno condiviso l’evento sui social media. La rassegna, che si tiene ogni anno, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel panorama musicale e di intrattenimento.

Si è concluso lo scorso domenica 19 aprile il festival più famoso del web. La 25ª edizione del Coachella si è tenuta, come da tradizione, nella piana di Indio, in California (presso l’Empire Polo Club), e ha visto come protagonisti artisti del calibro di Justin Bieber, Sabrina Carpenter e Karol G. Ogni festival nasce solitamente per celebrare la musica, ma ormai, grazie a Internet, si fa a gara per ottenere la visibilità e le interazioni social legate all’evento. Non si contano, infatti, le aziende che pagano influencer o altri personaggi noti sul web per parteciparvi, offrendo al pubblico una narrazione che va ben oltre i concerti. Gli influencer sono i nuovi VIP del Coachella.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Coachella, un festival ormai solo per gli influencer? Coachella Is Becoming a Celebrity Festival Notizie correlate Leggi anche: Coachella e la Festival mania: gli hair-look di tendenza Leggi anche: Alberto Ravagnani, il prete influencer che ora è solo influencer: «Ecco perché ho lasciato il sacerdozio» – Il video Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ecco quanto costa davvero un weekend al Coachella; Coachella 2026: il funerale dell’arte nell’era degli influencer; Un po’ di video dal Coachella 2026; Tutti al Coachella per la foto perfetta: il festival dove la musica è solo lo sfondo. Coachella, un festival ormai solo per gli influencer?Si è concluso lo scorso domenica 19 aprile il festival più famoso del web. msn.com Quanto si spende per un weekend al Coachella? (spoiler: sono cifre folli)Dal prezzo dei biglietti alla sistemazione in hotel, partecipare al Coachella può arrivare a costare anche 10 mila dollari ... grazia.it Justin Bieber, la sorpresa che emoziona Billie Eilish al Coachella - facebook.com facebook Madonna lancia un appello: ricompensa a chi le restituisce il costume rubato al Coachella x.com