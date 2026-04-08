Con l’arrivo della stagione dei festival, tra musica e incontri all’aperto, si fa largo anche l’attenzione ai look di tendenza, in particolare per i capelli. Le ispirazioni vanno dal boho alle texture naturali, con onde destrutturate e dettagli luminosi che si fanno notare. Questa moda si diffonde tra chi partecipa agli eventi musicali più popolari, portando in primo piano stili che uniscono praticità e stile.

Ispirazioni boho, texture naturali, onde destrutturate e dettagli luminosi. Al via la stagione dei Festival (anche per i capelli). Con l’arrivo della stagione dei festival, l’hairstyling si conferma protagonista assoluto delle tendenze beauty, trasformandosi in un potente mezzo di espressione personale. Dominano texture naturali, onde destrutturate e dettagli luminosi, in un equilibrio tra spontaneità e sofisticazione. Le ispirazioni boho si evolvono in chiave contemporanea, dando vita a look versatili, pensati per accompagnare ogni momento della giornata con carattere, autenticità e un pizzico di audacia. ghd interpreta questa evoluzione... 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Coachella e la Festival mania: gli hair-look di tendenza

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Nel lineup del #Coachella2026 compaiono anche tre progetti nati in Italia A portare alta la bandiera tricolore al festival americano saranno @mindentprises, @genesi.music e @anyma, che sarà il primo dj headliner italiano nella storia del #coachella A - facebook.com facebook

PRONTIIIII Durante il soundcheck della band di Justin Bieber per il Coachella, i fans hanno sentito provare “Beauty And A Beat”, Favorite Girl” e “One Less Lonely Girl!!!!!!! Inoltre anche “With You”, “Sorry”, “Baby” e “All That Matters”. x.com