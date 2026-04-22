Cnn ' la Virginia approva i distretti elettorali ridefiniti colpo a Trump'

La Virginia ha approvato la ridefinizione dei distretti elettorali statali, modificando le circoscrizioni in vista delle prossime elezioni. La decisione riguarda la redistribuzione dei collegi, che potrebbe influenzare gli equilibri politici locali. La misura è stata approvata dal legislatore statale e rappresenta un cambiamento nelle modalità di rappresentanza degli elettori. La modifica potrebbe avere ripercussioni sulle future consultazioni elettorali nel territorio.

La Virginia approva la ridefinizione dei collegi elettorali statali, assestando un colpo a Donald Trump, che si era speso per il No: con lo spoglio all'82%, i Sì sono 50,3% (a fronte del 49,3% di No), seguendo un trend che la Cnn ha definito non "modificabile" in quanto gli ultimi conteggi sono attesi dalle contee più popolose e favorevoli alla riforma. La nuova mappa dei distretti per il Congresso statale dà ai democratici un vantaggio in tutti gli 11 seggi dello Stato, tranne uno: la ridefinizione potrebbe portare i democratici a guadagnare 4 seggi alla Camera Usa, il cui controllo repubblicano è sempre più precario....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cnn, 'la Virginia approva i distretti elettorali ridefiniti, colpo a Trump' Notizie correlate Camera approva modifica per scrutinio referendum: orari elettorali estesi di due giorni**In Italia, il voto si allunga su due giorni: la Camera approva il decreto referendum, con orari estesi fino alle 15 del lunedì. Trump attacca la Cnn sulla nota iraniana: “È falsa e diffonde propaganda pericolosa”La tregua tra Stati Uniti e Iran nasce sotto il segno dello scontro, non più sui bombardamenti ma sulla verità dei fatti.