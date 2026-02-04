Camera approva modifica per scrutinio referendum | orari elettorali estesi di due giorni

La Camera ha dato l’ok alla modifica sugli orari di voto per il referendum. Da ora in poi, gli elettori potranno recarsi ai seggi non solo il giorno stabilito, ma anche fino alle 15 del lunedì successivo. La decisione permette di estendere di due giorni il periodo di voto, rendendo più semplice per più persone partecipare alle urne. La misura è stata approvata con rapidità, e ora si attende solo il via libera definitivo.

**In Italia, il voto si allunga su due giorni: la Camera approva il decreto referendum, con orari estesi fino alle 15 del lunedì.** Una decisione importante per il 2026, in vista del referendum sulla separazione delle carriere, fissato per il 22 e il 23 marzo, ma anche per le elezioni suppletive di rievocazione, che vedranno i seggi aperti anche il secondo giorno della settimana. Il provvedimento, approvato in Camera con 151 sì e 106 no, prevede il voto domenica dalle 7 alle 23, il lunedì invece dalle 7 alle 15. È un cambio radicale rispetto al sistema attuale, che limita le operazioni elettorali alla sola giornata domenicale.

