Nelle ultime ore, l’ex presidente ha accusato la CNN di diffondere propaganda infondata riguardo a una nota iraniana, definendola falsa e pericolosa. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, che si sono spostate dal conflitto militare a un confronto sulle informazioni pubblicate. La questione si inserisce in un quadro di scontro aperto tra le parti, con il focus sulla narrazione dei fatti.

La tregua tra Stati Uniti e Iran nasce sotto il segno dello scontro, non più sui bombardamenti ma sulla verità dei fatti. A poche ore dall’accordo che congela la guerra e riapre lo Stretto di Hormuz, il presidente americano Donald Trump interviene con durezza su una nota attribuita a Teheran e rilanciata da CNN, chiarendo senza ambiguità la sua posizione: quel documento è falso e sta alimentando una narrazione distorta del conflitto. Il punto centrale non è solo politico ma riguarda l’origine della comunicazione. Trump sostiene che la dichiarazione che celebra la “vittoria schiacciante” dell’Iran non proviene da alcun organismo ufficiale iraniano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump attacca la Cnn sulla nota iraniana: “È falsa e diffonde propaganda pericolosa”

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Trump attacca l'Iran, userà l'atomica Vance parla di «strumenti non ancora utilizzati», dietrofront della Casa Bianca - facebook.com facebook

Se Trump attacca le infrastrutture energetiche in #Iran, Teheran farà lo stesso nei paesi del Golfo. Creando le condizioni per una recessione globale. E per la propria fine politica. Chissà se finalmente anche lui lo ha capito #IranWar x.com