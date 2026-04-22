Un recente rapporto scientifico associato al movimento Save Soil evidenzia che il recupero dei terreni degradati può contribuire a ridurre il riscaldamento globale in modo più efficace rispetto all’azione dei gas serra. Secondo lo studio, questa strategia potrebbe offrire una protezione climatica fino a tre volte superiore rispetto all’impatto causato dall’emissione di CO2. La ricerca si concentra sull’importanza di intervenire sulla salute del suolo per contrastare i cambiamenti climatici.

Un nuovo rapporto scientifico legato al movimento Save Soil rivela che la rigenerazione dei terreni degradati potrebbe offrire una protezione climatica fino a tre volte superiore rispetto all’impatto riscaldante prodotto dai gas serra. In vista della prossima Giornata Mondiale della Terra, i dati emergono con una forza dirompente: la soluzione alla crisi ambientale non risiede solo nella gestione dell’atmosfera, ma si trova nel sottosuolo. Il documento tecnico intitolato The Soil Carbon Sponge: Restoring Earth’s Hydrological Cooling System for Climate Stability introduce un paradigma fondamentale per la sopravvivenza del pianeta. Gli esperti spiegano che un terreno sano, caratterizzato da un’elevata presenza di materia organica, agisce come una vera e propria spugna di carbonio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima: il suolo rigenerato può raffreddare la Terra 3 volte più della CO2

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