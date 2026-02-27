Carpi | 226 alberi per un bosco urbano che assorbe 10 volte più CO2

A Carpi, tra le tangenziali Bruno Losi e 12 luglio 1944, si sta sviluppando un nuovo bosco urbano che prevede la piantumazione di 226 alberi. L’obiettivo è creare uno spazio verde in grado di assorbire una quantità significativa di anidride carbonica, contribuendo alla qualità dell’aria locale. La realizzazione di questa area verde rappresenta un intervento importante per la città e i suoi abitanti.

Tra le tangenziali Bruno Losi e 12 luglio 1944 di Carpi sta per nascere un nuovo polmone verde. Un’area di 12.200 metri quadrati sarà trasformata in un bosco urbano con 226 alberi e 240 arbusti, grazie a un investimento di 200mila euro. Il progetto, approvato dalla giunta comunale, rappresenta un passo significativo per la città, offrendo un’area di benessere e aggregazione per i cittadini. I lavori inizieranno nella primavera del 2026, con l’obiettivo di creare uno spazio verde capace di migliorare la qualità dell’aria e offrire un luogo di riflessione e relax. Innovazione botanica e progettazione urbana: i dettagli del progetto. Il bosco urbano di Carpi non è solo un’area verde, ma un ecosistema pensato per coniugare innovazione botanica e progettazione urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Carpi accoglie un nuovo bosco urbano, nascerà fra le due tangenziali

Leggi anche: Bosco urbano, piantati 1.700 alberi (anche dai bambini)

Discussioni sull' argomento Carpi accoglie un nuovo bosco urbano, nascerà fra le due tangenziali; Carpi: al via un nuovo progetto di riforestazione urbana tra due tangenziali; Bosco urbano tra due tangenziali Investimento da 200mila euro.

Un bosco urbano nascerà tra le due tangenziali di CarpiUn nuovo bosco urbano di oltre 12.200 metri quadrati sta per nascere a Carpi, in un’area di proprietà comunale collocata tra la tangenziale Bruno Losi e la tangenziale 12 Luglio 1944. Lo spazio, in cu ... temponews.it

Buongiorno Carpi Tra gli alberi e i viali del Parco delle Rimembranze, la città si risveglia con i colori del mattino e la quiete che precede una nuova giornata. Che sia una domenica piena di energia e momenti da vivere insieme nella nostra Carpi. Foto di Tr - facebook.com facebook