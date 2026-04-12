Clima | il fisico Scafetta svela i limiti dei modelli sulla CO2

Il professor Scafetta, fisico dell’atmosfera e climatologo presso l’Università Federico II di Napoli, ha pubblicato un nuovo saggio intitolato La frontiera della scienza del clima. Nel testo, critica le attuali narrazioni sul cambiamento climatico e mette in discussione l’affidabilità dei modelli che prevedono l’aumento della CO2. La sua analisi si concentra sui limiti di questi modelli e sulla necessità di rivedere le interpretazioni scientifiche in materia.

Il professor Scafetta, esperto di fisica dell’atmosfera e climatologia presso l’Università Federico II di Napoli, propone una revisione profonda delle attuali narrazioni sul clima attraverso il suo nuovo saggio La frontiera della scienza del clima. L’opera, pubblicata da Complexity Insight Press, mette in discussione la predominanza del linguaggio emergenziale nel dibattito pubblico, suggerendo che la realtà scientifica sia molto più complessa e meno legata a un’unica variabile rispetto a quanto sostenuto dalle politiche di mitigazione aggressiva. Oltre la singola variabile: i meccanismi naturali del sistema terrestre. Il cuore dell’analisi...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clima: il fisico Scafetta svela i limiti dei modelli sulla CO2 Samuel Furfari: «Da Clinton a Lula, i paladini del clima aumentano la CO2»Ingegnere chimico, professore emerito alla Libera Università di Bruxelles, per 36 anni è stato un alto funzionario della Direzione generale... Leggi anche: “I nostri telefoni sono esplosi, tutti mi chiedevano cosa fosse successo al suo fisico”: Miriam Leone svela un retroscena sulla foto degli addominali di Accorsi