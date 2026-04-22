Nel trailer più recente, il personaggio di Clayface si presenta in una forma decisamente inquietante, con una trasformazione che mette in mostra un body horror inquietante. Il film, diretto da James Watkins con la collaborazione di Mike Flanagan, si concentra su elementi di violenza e di horror corporeo. Questa anteprima anticipa un’opera che punta a suscitare paura e disgusto, presentando scene che accentuano la natura mostruosa del protagonista.

Finalmente il body horror DC che promette violenza e raccapriccio si svela, anticipando cosa ci aspetta nel film di James Watkins co-firmato da Mike Flanagan. Dopo l'anteprima al CinemaCon di Las Vegas, i DC Studios svelano il primo trailer di Clayface, asso nella manica dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran in uscita il 23 ottobre. Il body horror diretto da James Watkins, da una sceneggiatura di Hossein Amini e Mike Flanagan, affonda le radici nei fumetti DC, ma è un oggetto avulso che dimostra la voglia di diversificazione dello studio e l'intenzione di avventurarsi in territori inesplorati. Al centro della storia la trasformazione dell'attore Matt Hagen che, rimasto sfigurato, si trasforma in un mostro di fango mutaforma.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Clayface: una 'mostruosa trasformazione' al centro del trailer dell'horror DC

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