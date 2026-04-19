Tour of the Alps 2026 | la startlist e chi parteciperà Pellizzari per la classifica c’è Pozzovivo!

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tour of the Alps 2026 si avvicina e sono state rese note le prime iscrizioni ufficiali. Tra i partecipanti ci sono alcuni dei principali scalatori italiani, con Pellizzari in corsa per la classifica generale e Pozzovivo presente in gara. La competizione rappresenta un banco di prova importante per gli atleti che si preparano in vista del Giro d’Italia, offrendo tappe con molte salite e lunghezze significative.

La partenza del Giro d’Italia è oramai sempre più vicina e per gli scalatori non esiste nulla di meglio che una gara di livello in cui percorrere tanti chilometri in salita per testare la gamba e raccogliere informazioni utili per tarare al meglio gli allenamenti delle prossime settimane. È tutto pronto per l’inizio del Tour of the Alps. La breve corsa a tappe, giunta all’edizione numero quarantanove, prende il via domani da Innsbruck e si conclude venerdì 24 a Bolzano dopo aver percorso 762,7 chilometri. Si gareggia per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Michael Storer, vincitore del 2025. Tutte le attenzioni si concentrano su Giulio Pellizzari.🔗 Leggi su Oasport.it

tour of the alps 2026 la startlist e chi parteciper224 pellizzari per la classifica c8217232 pozzovivo
© Oasport.it - Tour of the Alps 2026: la startlist e chi parteciperà. Pellizzari per la classifica, c’è Pozzovivo!

Notizie correlate

Leggi anche: Milano-Torino 2026: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Giulio Pellizzari

Tour of the Alps 2026, Pellizzari scalda i motori: "Sogno un bel risultato"Roma, 14 aprile 2026 - La stagione delle Classiche e le emozioni che regalano ogni volta, ma anche quella delle corse a tappe propedeutiche ai Grandi...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming; Startlist Tour of the Alps 2026, scopri l’elenco provvisorio dei partecipanti; Tour of the Alps: viabilità / Notizie / Novità / Homepage.

tour of the alpsTour of the Alps 2026: il percorso che decide la classifica tra Trento e BolzanoCinque intense frazioni tra Austria e Italia per il Tour of the Alps 2026, con la classifica che si deciderà a Trento ... it.blastingnews.com

tour of the alpsIl Tour of the Alps 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Programma, orari, streamingIl Tour of the Alps 2026 si disputerà dal 20 al 24 aprile: la corsa a tappe di cinque giorni, evento di livello Pro, si snoderà lungo le strade ... oasport.it

Trova facilmente notizie e video collegati.