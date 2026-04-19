Tour of the Alps 2026 | la startlist e chi parteciperà Pellizzari per la classifica c’è Pozzovivo!

Il Tour of the Alps 2026 si avvicina e sono state rese note le prime iscrizioni ufficiali. Tra i partecipanti ci sono alcuni dei principali scalatori italiani, con Pellizzari in corsa per la classifica generale e Pozzovivo presente in gara. La competizione rappresenta un banco di prova importante per gli atleti che si preparano in vista del Giro d’Italia, offrendo tappe con molte salite e lunghezze significative.

La partenza del Giro d’Italia è oramai sempre più vicina e per gli scalatori non esiste nulla di meglio che una gara di livello in cui percorrere tanti chilometri in salita per testare la gamba e raccogliere informazioni utili per tarare al meglio gli allenamenti delle prossime settimane. È tutto pronto per l’inizio del Tour of the Alps. La breve corsa a tappe, giunta all’edizione numero quarantanove, prende il via domani da Innsbruck e si conclude venerdì 24 a Bolzano dopo aver percorso 762,7 chilometri. Si gareggia per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Michael Storer, vincitore del 2025. Tutte le attenzioni si concentrano su Giulio Pellizzari.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of the Alps 2026: la startlist e chi parteciperà. Pellizzari per la classifica, c’è Pozzovivo! Notizie correlate Leggi anche: Milano-Torino 2026: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Giulio Pellizzari Tour of the Alps 2026, Pellizzari scalda i motori: "Sogno un bel risultato"Roma, 14 aprile 2026 - La stagione delle Classiche e le emozioni che regalano ogni volta, ma anche quella delle corse a tappe propedeutiche ai Grandi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming; Startlist Tour of the Alps 2026, scopri l’elenco provvisorio dei partecipanti; Tour of the Alps: viabilità / Notizie / Novità / Homepage. Tour of the Alps 2026: il percorso che decide la classifica tra Trento e BolzanoCinque intense frazioni tra Austria e Italia per il Tour of the Alps 2026, con la classifica che si deciderà a Trento ... it.blastingnews.com Il Tour of the Alps 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Programma, orari, streamingIl Tour of the Alps 2026 si disputerà dal 20 al 24 aprile: la corsa a tappe di cinque giorni, evento di livello Pro, si snoderà lungo le strade ... oasport.it GARDEN TOUR 2026. Oggi domenica 19 aprile ore 11 in Piazza Maggiore a Mondovi (CN) mi auguro siate in tanti, parleremo di rose, la loro storia e perchè no come abbattare i parassiti ma soprattutto come avere le rose più belle della vicina!! facebook Alla scoperta dei tesori nascosti della Capitale, il tour esclusivo con la docu-serie di History Channel ift.tt/QwWX5vJ x.com