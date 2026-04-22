Il club londinese ha annunciato l'esonero dell'allenatore, dopo una serie di risultati deludenti in questa stagione. La società ha deciso di affidarsi temporaneamente a un tecnico ad interim, che guiderà la squadra fino al termine del campionato. La decisione arriva poco prima delle ultime partite ufficiali, mentre i dirigenti cercano una soluzione stabile per il futuro. Rimangono da definire i nomi dei possibili sostituti.

Londra (Gran Bretagna) 22 aprile 2026 - Il Chelsea cambia ancora in panchina ed è l'ennesimo cambio di rotta del presente dei londinesi. Dopo la separazione con Enzo Maresca a gennaio, il Chelsea aveva virato su un profilo all'interno della propria orbita, Liam Rosenior, allenatore allora dello Strasburgo, per rilanciare le sue ambizioni. Missione però fallita dal tecnico inglese, che da oggi non è più l'allenatore del club londinese. Fatale per il tecnico nato a Londra, il ko contro il Brighton patito ieri sera per 3-0 in una gara dove i Blues non sono mai apparsi in partita. L'addio è stato ufficializzato nelle ultime ore dal club stesso con una nota sul suo sito ufficiale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Clamoroso Chelsea: esonerato Rosenior, ipotesi allenatore ad interim fino a fine stagione

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