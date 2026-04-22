Il Chelsea ha annunciato l'esonero di Liam Rosenior come allenatore della prima squadra con effetto immediato. La decisione arriva dopo aver accumulato cinque sconfitte consecutive senza segnare goal. La squadra non ha ancora annunciato il nome del suo sostituto e sono in corso le valutazioni interne per individuare il nuovo tecnico. Questa decisione rappresenta un cambiamento drastico nella gestione del club.

Calciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se.Novità per il colpo bianconero Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Calciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se.Novità per il colpo bianconero Frey si racconta: «Vi spiego il no alla Juve e il sì all’Inter. Il doloroso addio alla Fiorentina e la malattia autoimmune.» Orban, rischio esclusione pesante: l’Hellas Verona valuta la fuori rosa e una maxi-multa. Cosa sta succedendo Chelsea, esonerato Rosenior! Clamoroso ribaltone in panchina dopo le 5 sconfitte consecutive.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chelsea, esonerato Rosenior! Clamoroso ribaltone in panchina dopo le 5 sconfitte consecutive. Cosa sta succedendo e chi sarà il suo sostituto

Notizie correlate

Rosenior insiste di avere il sostegno del Chelsea al 100% dopo quattro sconfitte consecutive2026-04-20 18:48:00 Il web non parla d’altro: Liam Rosenior afferma di avere il pieno appoggio della proprietà del Chelsea nonostante una serie di...

Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendoEsonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia...

Una raccolta di contenuti

Liam Rosenior ha un contratto fino al 2032, ma il Chelsea pensa già ad esonerarloLiam Rosenior aveva preso il posto di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea. Il cambio è stato fallimentare. L’allenatore inglese nonostante un contratto fino al 2032 è vicino all’esonero, avendo ... fanpage.it

Rosenior attacca i giocatori, polveriera Chelsea: Penso che debbano guardarsi allo specchioCon il Brighton il quinto ko consecutivo senza segnare un gol, Blues in piena crisi e il tecnico si sfoga: Inaccettabile e indifendibile ... tuttosport.com