A Civitavecchia, gli agenti della polizia di frontiera hanno catturato un uomo di 58 anni, ricercato a livello internazionale e originario della Croazia. La sua presenza al porto è stata notata durante un controllo, portando all’arresto. L’uomo era nascosto a bordo di una nave in transito e ora è stato trasferito in una struttura di detenzione. La sua identificazione è avvenuta grazie alle verifiche delle autorità, che hanno confermato la sua identità e il mandato di cattura.

Gli investigatori della polizia di frontiera hanno arrestato al porto di Civitavecchia Milan Babic, un cinquantottenne di nazionalità croata ricercato a livello internazionale per crimini di guerra commessi durante i conflitti nell’ex Jugoslavia. L’uomo, che lavorava come addetto alla sicurezza su una nave da crociera, è stato individuato nel momento in cui l’imbarcazione era ferma per il carico dei passeggeri e ora si trova in custodia presso il carcere locale. Il fermo è avvenuto grazie alle operazioni coordinate dalla Procura della di Civitavecchia, sotto la direzione del procuratore Alberto Liguori. Le autorità avevano tracciato il movente dell’arresto seguendo un mandato di cattura emesso dai magistrati di Zagabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitavecchia: preso il criminale di guerra che si nascondeva in nave

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