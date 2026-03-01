Aeroporto Civiltà Parmigiana | Lavorare per incrementare progressivamente il numero dei voli

L'Aeroporto di Parma si prepara ad avviare nuovi collegamenti entro l’estate, con l’obiettivo di aumentare progressivamente il numero di voli. La notizia arriva dopo che gli investimenti privati hanno reso possibile il salvataggio della struttura e grazie alle misure di detassazione adottate dalla Regione. La Civiltà Parmigiana conferma l’intenzione di lavorare per il rilancio dello scalo.

"Come gruppo civico di opposizione, che ha creduto nel rilancio dello scalo a differenza della maggioranza spesso divisa su questo tema, esprimiamo soddisfazione per questo risultato" “Il rilancio dell’Aeroporto di Parma entra finalmente in una fase concreta. Dopo il salvataggio reso possibile dagli investimenti privati e anche alla luce delle misure di detassazione adottate dalla Regione, è di oggi la notizia che entro l’estate saranno operativi nuovi collegamenti firmati Ryanair: un primo segnale di ripartenza reale. Come gruppo civico di opposizione, che ha creduto nel rilancio dello scalo a differenza della maggioranza spesso divisa su questo tema, esprimiamo soddisfazione per questo risultato”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Aeroporto di Rimini, l’allarme dei sindacati: “Caserma dei vigili del fuoco fatiscente, si rischia lo stop dei voli”Rimini, 20 gennaio 2026 – Vigili del fuoco al freddo, con temperature fino a 10 gradi nella caserma all’interno dell’aeroporto di Rimini ‘Fellini’.

Aeroporto di Salerno, Villani (M5S): "No al ridimensionamento dei voli, intervenga Fico"Negli ultimi giorni la questione del ridimensionamento dei voli all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento è tornata al centro del...

Una selezione di notizie su Civiltà Parmigiana

Discussioni sull' argomento Ryanair annuncia tre nuove rotte da Parma, Forlì e Rimini per l’estate 2026; Aeroporto dello Stretto, la stagione estiva Ryanair in Emilia fa guadagnare un volo per Parma; Aeroporti e nuove rotte, l'assessore Campaniello: Preoccupano gli effetti sul lavoro a Bologna; Reggio e Parma più vicine, dall'estate 2026 Ryanair collegherà le due città · ilreggino.it.

Aeroporto, Civiltà Parmigiana: Lavorare per incrementare progressivamente il numero dei voliCome gruppo civico di opposizione, che ha creduto nel rilancio dello scalo a differenza della maggioranza spesso divisa su questo tema, esprimiamo soddisfazione per questo risultato ... parmatoday.it

In una giornata come tante, tra una parmigiana da preparare e una vecchia radio trovata per caso, affiorano ricordi, fragilità e silenzi. Una coppia si rimprovera, si punzecchia. Ma è proprio la paura di perdersi, nel momento del pericolo, a far emergere un senti - facebook.com facebook