Cittadinanza ai migranti che denunciano la criminalità organizzata | disegno di legge del Pd ispirato dal caso Prato

Un disegno di legge del Partito Democratico propone di concedere la cittadinanza ai migranti che denunciano attività criminali organizzate. La proposta si ispira al caso di Prato, dove il procuratore capo ha sottolineato come alcuni stranieri abbiano rischiato la vita per portare alla luce illeciti. La proposta mira a riconoscere il valore di chi denuncia, con un’attenzione particolare alle situazioni di rischio personale.

Luca Tescaroli, procuratore capo di Prato, ha un’idea semplice: se uno straniero rischia la vita per dire la verità allo Stato, lo Stato potrebbe almeno smettere di ignorarlo. Dal 20 aprile quella proposta ha un numero di protocollo parlamentare. Il Partito democratico ha depositato in entrambi i rami del Parlamento un disegno di legge che modifica l’articolo 9, comma 2, della legge n. 91 del 5 febbraio 1992: chi denuncia estorsioni e ricatti in contesti di criminalità organizzata può accedere a un percorso accelerato verso la cittadinanza italiana. A presentarlo: il capogruppo in commissione antimafia Walter Verini, il capogruppo in commissione giustizia Federico Gianassi, la responsabile Legalità Enza Rando e Debora Serracchiani.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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