Il ritorno della Città 30, attivato il 20 aprile, ha suscitato nuove polemiche tra le forze di opposizione. Il candidato sindaco e presidente di un'associazione di categoria ha criticato la decisione, accusando l’amministrazione di averla presa senza un'adeguata comunicazione preventiva. Questa situazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità con cui vengono adottate le misure di regolamentazione del traffico in città.

“Lepore: prima decide e poi comunica”. A rinfocolare le polemiche sul ritorno della Città 30, scattato il 20 aprile, dopo le proteste dell'opposizione, questa volta è il candidato sindaco e presidente di Confabitare, Alberto Zanni, del resto, poco più di un mese fa, aveva dichiarato che, in caso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Temi più discussi: Città 30, Zanni: Lepore prima decide e poi comunica; Lepore alle categorie: Presto un incontro. Opposizioni all’attacco; Città 30 riparte con la fase 2, 11 pattuglie di vigili in strada e solo 6 multati. Lepore: L'obiettivo è sempre salvare vite; Nasce l'asse Forchielli-Favia per le comunali 2027: sfida aperta a Lepore.

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