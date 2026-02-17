Lepore attacca e Zanni annuncia la querela | è già bagarre elettorale

Lepore ha criticato duramente Zanni, accusandolo di aver diffuso false informazioni, e quest’ultimo ha risposto annunciando una querela. La lite tra i due politici sta già alimentando le tensioni in vista delle prossime elezioni comunali. La discussione si è accesa dopo che Lepore ha accusato Zanni di aver messo in giro notizie diffamatorie sui social, creando un clima di scontro che coinvolge anche altri esponenti politici.

Manca più di un anno alle elezioni comunali eppure, nelle ultime ore, già si respira un’aria un po’ più tesa. “La destra ha scelto dei finti candidati civici, finanziandoli, per correre alle prossime elezioni e per attaccare e insultare il sindaco, parlare male di Bologna e diffondere false notizie tutti i giorni, senza alcun timore”. Questo, secondo Il Resto del Carlino, avrebbe detto il sindaco Matteo Lepore. Il sindaco avrebbe accennato alla questione in un incontro proprio in tema elezioni che si è tenuto al circolo del Partito Democratico ‘Centopassi’. Nell’occasione, Lepore ha chiesto ai suoi di “mobilitarsi per fare sentire l’orgoglio di una città che sta cambiando, che sta portando avanti notizie importanti” e “a sfatare le false notizie” di una campagna elettorale “piena di bullismo”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato una querela nei confronti de Il Giornale, in risposta agli articoli pubblicati.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato una querela nei confronti di Il Giornale per alcuni articoli pubblicati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.