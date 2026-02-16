Incidente in A1 tra Bologna e Modena | camion di maiali finisce in scarpata lunghe code
Un camion carico di maiali è finito in una scarpata lungo l’autostrada A1, causando un grave incidente e blocco totale del traffico tra Bologna e Modena. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, al chilometro 173 in zona Valsamoggia, e ha provocato lunghe code di veicoli che si sono formate in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e rimuovere il mezzo coinvolto.
Scontro tra cinque veicoli all’altezza di Valsamoggia in direzione nord. Un ferito lieve Lunghe code e autostrada A1 bloccata in direzione nord, per un grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio tra Bologna e Modena, all’altezza del chilometro 173, in zona Valsamoggia. Nell'impatto sono rimasti coinvolti cinque mezzi: due camion e tre automobili. Il sinistro ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con code che hanno raggiunto almeno sette chilometri e risultano in aumento. Nell'incidente è rimasto ferito il conducente di un’auto, soccorso dal personale sanitario e classificato in codice 1, quindi con ferite di lieve entità.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
