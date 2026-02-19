Incidente in A1 code tra Incisa e Firenze Sud

Un incidente autonomo sull'autostrada A1 ha causato lunghe code tra Incisa e Firenze Sud. Dalle 10:30, i veicoli rallentano in entrambe le corsie, formando una fila di circa 7 chilometri. Un camion si è ribaltato, bloccando una corsia e creando disagi per i pendolari diretti verso nord. La polizia sta gestendo la situazione e consiglia di percorrere percorsi alternativi. Il traffico si concentra in questa zona, mentre si attende la riapertura della carreggiata.

Dalle 10:30 si registrano 7 chilometri di coda per un incidente autonomo avvenuto sull'autostrada A1, tra Incisa e Firenze Sud (in direzione nord), che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Attualmente, il traffico transita su una corsia per consentire le operazioni di pulizia del manto stradale. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tutto pronto per Pitti Taste: chef stellati in Fortezza con i loro brand.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Autostrada A1: incidente in galleria, tir sbanda fra Firenze sud e Incisa Reggello. Lunghe codeUn tir ha sbandato questa pomeriggio sull’autostrada A1, tra Firenze sud e Incisa Reggello, causando un incidente in galleria.

Incidente in A1, autostrada chiusa tra Firenze sud e IncisaUn incidente sulla A1 ha causato la chiusura dell’autostrada tra Firenze sud e Incisa.

Giornata nera nel tratto toscano della A1, Boni: attendiamo incontro con Ministro Salvini

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.