Tutelare le opere creative nell' era dell' Intelligenza artificiale

Il Parlamento europeo ha deciso di rafforzare le norme a tutela delle opere creative soggette a diritto d'autore, con l'obiettivo di adattare le leggi alle nuove tecnologie. La proposta prevede modifiche specifiche per garantire una maggiore protezione alle opere generate o influenzate dall'intelligenza artificiale. La misura mira a rispondere alle sfide poste dall'evoluzione digitale nel settore culturale e creativo.

Il Parlamento europeo ha approvato una relazione che chiede remunerazioni per i produttori di contenuti che vengono usati per addestrare i sistemi. Il relatore Voss: "Servono regole chiare" Il Parlamento europeo vuole rafforzare la tutela delle opere protette da diritto d'autore nell'era dell'intelligenza artificiale. L'Aula di Strasburgo ha approvato in Plenaria, con 460 voti a favore, 71 contrari e 88 astenuti, una serie di raccomandazioni che chiedono, tra le altre cose, che le norme europee sul copyright si applichino a tutti i sistemi di IA generativa presenti sul mercato dell'Ue, anche se addestrati al di fuori dell'Unione. 🔗 Leggi su Today.it

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