Recentemente, il New York Times ha pubblicato un articolo che evidenzia come alcune case editrici si siano trovate coinvolte in questioni legate all’uso dell’intelligenza artificiale. In particolare, si discute di come i libri siano stati utilizzati o meno in questo contesto, sollevando dubbi sulla loro conservazione e sul ruolo che possono continuare a giocare nel mondo digitale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla relazione tra le opere cartacee e le nuove tecnologie.

Il caso scoperto di recente dal New York Times e che riguarda la casa editrice Hachette, scivolata sulla buccia di banana di un libro pubblicato in Gran Bretagna e risultato poi scritto con il massiccio contributo dell’intelligenza artificiale (e la cui pubblicazione è stata bloccata all’ultimo negli Stati Uniti) ha messo in luce quanto anche nella grande editoria i tradizionali metodi di controllo e di filtraggio dei testi siano ormai ridotti a colabrodo. Il testo incriminato è un thriller orrorifico di non eccelsa qualità, Shy Girl, scritto e in prima battuta autopubblicato da una peraltro sfuggente signora di nome Mia Ballard. Che lo scritto fosse stato interpolato da un sistema di Large Language Model (LLM) era stato chiaro fin da subito a qualche lettore più avveduto che lo aveva segnalato nei commenti sul social Goodreads.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Come i libri possono sopravvivere nell'era dell'Intelligenza artificiale

Come scrivere il 1° capitolo di un libro con l’Intelligenza Artificiale (Sudowrite Tutorial)

Notizie correlate

Tutelare le opere creative nell'era dell'Intelligenza artificialeIl Parlamento europeo ha approvato una relazione che chiede remunerazioni per i produttori di contenuti che vengono usati per addestrare i sistemi.

Le professioni più richieste in Italia nell’era dell’intelligenza artificialeL'avvento dell'intelligenza artificiale e la digitalizzazione dei processi produttivi stanno ridisegnando la domanda nel lavoro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Come spiegare l’AI per i più piccoli; Ragazzi, se la usate bene, la Ai è un esperto sempre in tasca; Google AI Overview, quanto sono accurate le risposte generate con intelligenza artificiale? Cosa dicono i numeri; L’AI nella scuola: stimolo cognitivo e cittadinanza digitale con NeoConnessi.

Perché l’intelligenza artificiale sbaglia (anche quando sembra sicura)Che cosa sono le allucinazioni dell'AI, perché si verificano e come fare per ridurre gli errori di ChatGPT e compagni: la nostra guida ... wired.it

I libri distrutti per nutrire l’intelligenza artificialeUn testo del XIX secolo, I nemici dei libri, descrive un dettagliato catalogo delle possibilità – umane o naturali – che minacciano la sopravvivenza dei libri. La morte di un libro può avvenire per: ... torino.repubblica.it

Siracusaoggi.it. . Intervista a Giulia Gambusso - Psicologa -Intelligenza Artificiale e delirio psicologico - facebook.com facebook

L’intelligenza artificiale corre nel Medtech italiano, ma resta indietro nella pratica clinica. Secondo il report “AI Adoption Gap in Healthcare”, realizzato dall’Osservatorio Tech4GlobalHealth dell’Università Campus Bio-Medico di Roma insieme a Intesa Sanpa x.com