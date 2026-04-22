Cinque anni di bolli sugli aeromobili non pagati recuperati dal fisco

La sezione aerea della guardia di finanza di Venezia ha passato al setaccio 48 aviosuperfici in tutte le province del Veneto e controllato più di 120 velivoli privati: 19 proprietari sono risultati irregolari per un ammanco nelle casse dello Stato di 254.746 euro. Si tratta di un'operazione che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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