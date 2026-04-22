Il Teatro Comunale di Ventimiglia ospiterà 320 studenti per un percorso di analisi cinematografica basato sulla pellicola Before I Fall. Le attività, focalizzate su temi come il bullismo e la responsabilità individuale, si svolgeranno nelle mattine del 27 e 28 aprile alle ore 8:00, coinvolgendo 16 classi appartenenti agli istituti Fermi, Polo e Montale. L’impatto sociale della cinema-terapia sul territorio ventimiese. L’iniziativa non è un semplice evento scolastico, ma una risposta strutturata ai bisogni educativi della comunità locale. Attraverso la collaborazione tra l’associazione Scuola di Pace Ventimiglia e i poli scolastici Fermi, Polo e Montale, si punta a trasformare la visione di un film in uno strumento di riflessione critica sulle relazioni e sul rispetto reciproco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema e bullismo: 320 studenti a Ventimiglia con il regista Covini

Notizie correlate

La lotta al bullismo arriva a teatro con "Oltre le ombre" dell'attore e regista Andrea MorbidoniANCONA – Denuncia e lotta al bullismo arrivano a Teatro grazie a “Oltre le ombre.

Bullismo e cyberbullismo, studenti a confronto con i CarabinieriTarantini Time QuotidianoUna giornata di confronto e riflessione sul bullismo e sul cyberbullismo per gli studenti delle classi seconde e terze della...

Tutti gli aggiornamenti

Cinema a scuola, protocollo d’intesa triennale tra ministero dell’Istruzione e Giffoni. Focus su bullismo e parità di genereIl Ministero dell’Istruzione e del Merito e Giffoni consolidano la loro collaborazione con la firma di un Protocollo d’Intesa triennale siglato a Roma dal ministro Giuseppe Valditara e dal direttore g ... tecnicadellascuola.it

Bullismo, gli studenti di medie e superiori al cinema teatro ItaliaAl Cinema Teatro Italia di Ancona, si è tenuto un incontro voluto dal Questore di Ancona unitamente alla Commissione Pari... Al Cinema Teatro Italia di Ancona, si è tenuto un incontro voluto dal ... ilrestodelcarlino.it