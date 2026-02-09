La lotta al bullismo arriva a teatro con Oltre le ombre dell' attore e regista Andrea Morbidoni

La lotta al bullismo entra in teatro con lo spettacolo di Andrea Morbidoni, “Oltre le ombre. Oggi vittima, domani guerriero”. L’attore e regista porta in scena una storia che vuole sensibilizzare il pubblico sui rischi e le conseguenze del bullismo, parlando direttamente alle vittime e ai loro familiari. Lo spettacolo sarà in scena ad Ancona, un modo per coinvolgere la comunità e far riflettere su un problema che riguarda molti giovani.

ANCONA – Denuncia e lotta al bullismo arrivano a Teatro grazie a “Oltre le ombre. Oggi vittima, domani guerriero” di Andrea Morbidoni. Lo spettacolo andrà in scena giovedì 12 febbraio alle 21,30 al Teatro Cortesi di Sirolo grazie all’organizzazione della Universal Events.La particolarità dello.🔗 Leggi su Anconatoday.it

