A Bologna, le pasticcerie si preparano per il Carnevale con dolci che fanno venire l’acquolina in bocca. Tra fritti, ripieni e croccanti, i pasticcieri propongono specialità che attirano i clienti da tutta la città. Qui si sceglie tra ricette tradizionali e novità golose, pronti a conquistare grandi e piccini.

E’ curioso: quando si parla di cucina bolognese, anche se non si è nati sotto le due torri ma qui si vive da una vita, la conversazione non prende mai la strada della comparazione con le proprie paste ripiene. Ma quando arriva Carnevale ecco che ogni bolognese d’adozione inizia a parlare dei suoi dolci dell’infanzia, e le sfrappole diventano chiacchiere, bugie, galani, cenci, frappe, crostoli, lattughe, guanti, cresciole. Il dolce di Carnevale, insomma, è identitario. Risveglia l’ardore di appartenenza a una tradizione dolciaria legata alle nonne e ai nonni ho alle mamme, se attive in cucina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dolci di Carnevale: 5 pasticcerie da leccarsi i baffi (finti) a Bologna

