Le 59 romene inesistenti truffa all’Inps da 1,4 milioni di euro

La Polizia ha smascherato una truffa da 1,4 milioni di euro all’Inps, legata a 59 false donne romene che avevano richiesto l’assegno unico universale. Le donne non esistevano, ma avevano presentato documenti e richieste con falsi dati, fingendo di avere molti figli a carico. Gli agenti stanno ora cercando di capire chi si nasconda dietro questa operazione fraudolenta.

Avrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell’assegno unico universale “in nome e per conto” di 59 donne di nazionalità romena, tutte con 56 figli a carico, tutte inesistenti La presunta truffa, commessa tra il nord barese e la provincia di Foggia, è stata scoperta dalla guardia di finanza, che ha eseguito un sequestro preventivo di urgenza, già convalidato dal Tribunale di Foggia, nei confronti di due persone residenti nella provincia dauna, accusate di truffa aggravata in concorso ai danni dello Stato. Sono indagate altre due persone, il dipendente dell’anagrafe di un Comune del nord barese e il dipendente di un caf di Foggia, non destinatari del provvedimento cautelare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Le 59 romene inesistenti, truffa all’Inps da 1,4 milioni di euro Approfondimenti su Inps Truffa 59 donne inesistenti e 300 figli: come funziona la truffa milionaria all’Inps con l’Intelligenza Artificiale La procura di Milano ha smantellato una truffa che coinvolgeva 59 donne inesistenti e oltre 300 figli finti. Napoli, truffa all’INPS da 2 milioni: otto persone indagate per truffa aggravata La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Inps Truffa Argomenti discussi: ASSEGNO UNICO, TRUFFA MILIONARIA CON IDENTITÀ CREATE CON L’IA: SEQUESTRO DA 1,4 MILIONI NEL FOGGIANO. Truffa dell'assegno unico, 1,4 milioni intascati «per conto di 59 donne romene con figli»: ma erano identità create con l'IAAvrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell'assegno unico universale «in nome e per conto» di ... msn.com 59 donne inesistenti e 300 figli: come funziona la truffa milionaria all’Inps con l’Intelligenza Artificiale59 identità fantasma per ottenere l’Assegno unico dall'Inps grazie a un esercito di figli, tutti creati con l'Intelligenza artificiale ... fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.