Cina boom digitale | il catalogo e-book esplode oltre 70 milioni

Alla fine del 2025, il mercato editoriale digitale in Cina ha raggiunto un nuovo record, con un catalogo di e-book che ha superato i 70 milioni di titoli disponibili online. Questa crescita riflette un incremento significativo rispetto agli anni precedenti e mostra la diffusione capillare dei contenuti digitali tra i lettori cinesi. La varietà di generi e tematiche rappresenta un elemento distintivo di questa espansione nel settore.

Il mercato editoriale digitale in Cina ha segnato un traguardo massiccio alla fine del 2025, con un catalogo che ha superato i 70 milioni di titoli. I dati presentati durante la quinta Conferenza nazionale sulla lettura a Nanchang, nella provincia di Jiangxi, evidenziano una crescita dell'offerta superiore all'11,8% rispetto all'anno precedente, confermando una spinta verso il consumo digitale sempre più accelerata. Secondo le analisi pubblicate ieri dalla China Audio-Video and Digital Publishin .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina, boom digitale: il catalogo e-book esplode oltre 70 milioni Notizie correlate Lago di Como, boom del lusso: richieste +70% per case oltre i 3 milioniGli ingredienti del successo sono riconoscibilità globale, paesaggi iconici e una posizione strategica a breve distanza da Milano Il Lago di Como... Leggi anche: Champions, Atalanta oltre 70 milioni: Inter e Juve eliminate perdono fino a 20 milioni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cina, boom di visitatori stranieri nei mercati locali; Giornata della Terra, Cina e India guidano il boom di rinnovabili; Cina, il tasso di lettura in aumento grazie alla crescita del formato digitale; Cina, il tasso di lettura in aumento grazie alla crescita del formato digitale. Cina, oltre 70 milioni i titoli destinati alla lettura digitale nel 2025NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le opere destinate a una lettura digitale in Cina hanno superato complessivamente i 70 milioni di titoli a ... iltempo.it Cina, il tasso di lettura in aumento grazie alla crescita del formato digitaleNANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con il trend in crescita della lettura digitale, nel 2025 il tasso complessivo di lettura tra gli adulti cinesi è salito all’82,3%, secondo un’indagine nazionale p ... lagazzettadelmezzogiorno.it Rovelli è un mito. La Cina "paese a favore della legalità internazionale"; certo, come no, ciò che fa nel Mar Cinese Meridionale è un esempio di rispetto del diritto internazionale. E se gli si ricorda che non è un paese democratico (chiedete agli uiguri) che fa P x.com Ciao a tutti! Ad agosto andrò in Cina e accetto consigli su quale sezione della sezione della Grande Visitare (magari che non sia troppo turistica o affollata). Premessa: andrò lì all’alba per evitare il più possibile la folla. Grazie a tutti! - facebook.com facebook