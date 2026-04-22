Il comune ha dato il via libera a un intervento di recupero per il blocco 7 del cimitero La Cigna, chiamato anche dei Lupi. L’operazione prevede un investimento totale di 185mila euro. La decisione riguarda la sistemazione di una parte del cimitero con l’obiettivo di preservare questa area storica. L’approvazione segue le procedure previste per il progetto di restauro e manutenzione.

L’amministrazione comunale ha approvato il piano per il recupero del blocco 7 del cimitero La Cigna, noto anche come dei Lupi, con un investimento complessivo di 185mila euro. L’intervento punta a risolvere i gravi problemi di infiltrazioni e il degrado strutturale che hanno costretto l’area a una parziale chiusura per garantire la sicurezza pubblica. Il progetto tecnico-economico di fattibilità, dato il via libera della giunta, si concentrerà sul ripristino della piena fruibilità dell’edificio. Le criticità riscontrate negli anni hanno reso necessario un intervento sistematico su diversi fronti, partendo proprio dalla protezione dagli agenti atmosferici fino alla stabilità delle superfici calpestabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cimitero La Cigna: 185mila euro per salvare il blocco dei Lupi

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