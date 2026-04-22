Ciclista Aristide Frascadore morto trascinato da un tir | archiviata l’accusa di omicidio stradale

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha deciso di archiviare l'accusa di omicidio stradale nei confronti del camionista coinvolto nell'incidente in cui è morto un ciclista. L'incidente è avvenuto in provincia di Monza, quando il ciclista è stato trascinato dal veicolo pesante. La richiesta di archiviazione è stata avanzata e accolta dal gip, che ha motivato la decisione sulla base degli atti raccolti.

Monza, 22 aprile 2026 - Il gip del Tribunale di Monza Marco Formentin ha accolto la richiesta della Procura di Monza di archiviare l'accusa di omicidio stradale nei confronti del camionista, romeno da anni residente in Brianza, che nell'aprile 2025 ha arrotato in sella alla sua bici da corsa sotto al Tir ed ucciso in viale Cesare Battisti a Monza Aristide Frascadore, milanese 91enne appassionato di sport e di ciclismo sportivo. La tragedia . Respinta l'opposizione all'archiviazione o la richiesta di nuovi accertamenti presentate dai familiari del 91enne che da Milano stava raggiungendo l'alta Brianza e che avrebbe sorpassato il Tir fermo in...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclista Aristide Frascadore morto trascinato da un tir: archiviata l’accusa di omicidio stradale Notizie correlate Al via la battaglia giudiziaria sulla morte di Aristide Frascadore, ciclista 91enne travolto da un Tir a MonzaMonza, 19 Aprile 2026 - Scatta domani al Tribunale di Monza la battaglia giudiziaria sulla morte di Aristide Frascadore, milanese 91enne che... Incidente alle porte di Milano, ciclista travolto e trascinato da un camion: morto sul colpoÈ successo a Gaggiano, hinterland ovest di Milano, nel primissimo pomeriggio di giovedì 29 gennaio. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Travolto e trascinato dal Tir. I parenti dell’anziano ciclista dicono no all’archiviazione; Al via la battaglia giudiziaria sulla morte di Aristide Frascadore ciclista 91enne travolto da un Tir a Monza. Ciclista Aristide Frascadore morto trascinato da un tir: archiviata l’accusa di omicidio stradaleRespinta l'opposizione all'archiviazione o la richiesta di nuovi accertamenti presentate dai familiari del 91enne che da Milano stava raggiungendo l'alta Brianza e che avrebbe sorpassato il Tir fermo ... ilgiorno.it Al via la battaglia giudiziaria sulla morte di Aristide Frascadore, ciclista 91enne travolto da un Tir a MonzaLa Procura ha chiesto l’archiviazione dell'accusa di omicidio stradale per il camionista, ma i parenti dell’anziano milanese si oppongono. Domani l'udienza al Tribunale za ... ilgiorno.it