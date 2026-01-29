Incidente alle porte di Milano ciclista travolto e trascinato da un camion | morto sul colpo

Un ciclista di 65 anni è stato investito e trascinato sotto un camion in via Marco Polo a Gaggiano, vicino a Milano. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 29 gennaio. L’uomo non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

È successo a Gaggiano, hinterland ovest di Milano, nel primissimo pomeriggio di giovedì 29 gennaio. Sul posto il 118 e la polizia locale Un ciclista di 65 anni è stato travolto e ucciso da un tir in via Marco Polo a Gaggiano (hinterland Ovest di Milano) nel primissimo pomeriggio di giovedì 29 gennaio. Il conducente del mezzo pesante, sotto shock, si è fermato a prestare soccorso. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale dei Fontanili, sul posto per i rilievi Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 13 all'incoio con via Leonardo da Vinci, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu).

