Domani in tribunale a Monza inizia il procedimento legale sulla morte di un ciclista 91enne, travolto da un tir nel aprile 2025 in viale Cesare Battisti. La vicenda riguarda l’incidente in cui l’anziano è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta sportiva, senza sopravvivere all’impatto. La causa coinvolge diverse parti, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità e le circostanze dell’accaduto.

Monza, 19 Aprile 2026 - Scatta domani al Tribunale di Monza la battaglia giudiziaria sulla morte di Aristide Frascadore, milanese 91enne che nell'aprile 2025 fu arrotato in sella alla sua bici sportiva da un Tir e ucciso in viale Cesare Battisti a Monza. Aristide Frascadore è stato investito e ucciso da un camion lo scorso 18 aprile. La richiesta di archiviazione. La Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione per il camionista, romeno da anni residente in Brianza, dopo che la perizia sulla dinamica dell'incidente ha escluso violazioni delle norme del Codice della strada, concludendo che invece sarebbe stato il ciclista a mettere in atto comportamenti pericolosi per la sua incolumità violando le norme che regolano il sorpasso tra veicoli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al via la battaglia giudiziaria sulla morte di Aristide Frascadore, ciclista 91enne travolto da un Tir a Monza

Notizie correlate

Leggi anche: Ciclista travolto da un tir striscia fuori dal mezzo e si salva: "miracolato"

Ciclista travolto e ucciso da un suv sulla Valsugana: non aveva documentiUn ciclista è morto ieri pomeriggio sulla Strada Provinciale 47 Valsugana, nei pressi di Curtarolo, in provincia di Padova, dopo essere stato...