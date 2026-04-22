Ciclismo Vangi show Il team già a 8 vittorie

Le ultime gare di ciclismo hanno portato risultati significativi per le squadre di Firenze, che hanno conquistato otto vittorie complessive. Tra i successi, spicca il titolo provinciale juniores vinto da Lorenzo Luci a Greve in Chianti. La squadra ha dimostrato un buon livello di competitività nelle competizioni recenti, contribuendo a un bilancio complessivamente positivo.

Bilancio positivo per le squadre fiorentine nelle ultime gare di ciclismo, oltre alla conquista del titolo provinciale juniores da parte di Lorenzo Luci a Greve in Chianti. C’è stata anche la vittoria internazionale conquistata dal Team Vangi Tommasini con lo spagnolo Aitor Martinez, che in Spagna ha vinto l’internazionale Trofeo Victor Cabedo prova di Coppa delle Nazioni. Per la società di Calenzano salgono così a otto i successi stagionali. Nel Gp di Pretola in Umbria in evidenza gli élite under 23. Lorenzo Magli del Team Hopplà ha conseguito il terzo posto, mentre la Pol. Tripetetolo Seanese con Lorenzo Viviani e Matteo Spanio ha colto il quarto e quinto posto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vangi show. Il team già a 8 vittorie Notizie correlate Ciclismo: Team Vangi superstar a Calenzano con MeloniCalenzano (Firenze), 8 marzo 2026 - Dopo una gara controllata efficacemente sul piano tattico ed aver mostrato una chiara superiorità tecnica, il... Ciclismo, bis del Team Vangi a Calenzano con lo spagnolo MartinezCalenzano,15 marzo 2026 – La prima “zampata” stagionale del forte e brillante spagnolo Aitor Groset Martinez, secondo successo nel 2026 ancora in... Altri aggiornamenti Si parla di: Ciclismo, Vangi show. Il team già a 8 vittorie. Ciclismo. Vince anche Spanio e il Team Vangi volaLo squadrone juniores del Team Vangi Tommasini Il Pirata di Calenzano ha conseguito con il pratese Marco Spanio la ... sport.quotidiano.net Ciclismo, bis del Team Vangi a Calenzano con lo spagnolo MartinezCalenzano,15 marzo 2026 – La prima zampata stagionale del forte e brillante spagnolo Aitor Groset Martinez, secondo successo nel 2026 ancora in casa a Calenzano per il Team Vangi Tommasini Il Pirata ... lanazione.it