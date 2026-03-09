Ciclismo | Team Vangi superstar a Calenzano con Meloni

Calenzano (Firenze), 8 marzo 2026 - Dopo una gara controllata efficacemente sul piano tattico ed aver mostrato una chiara superiorità tecnica, il Team Vangi Tommasini Il Pirata ha piazzato al primo e secondo posto due atleti nello sprint dei nove che ha concluso la corsa su via Vittorio Emanuele a Calenzano di fronte alla sede della Tirrenia Trucks location di ritrovo grazie a Paolo Ciervo. Ha vinto il romano Andrea Meloni in maniera chiara sul compagno di squadra il toscano Gaggioli, mentre il podio è stato completato da Bonciani. La gara (Memorial Clara e Faliero Vangi-Piero Bacchereti organizzata dalla Tuscany Cycling Academy) come volevano le previsioni è risultata impegnativa lungo le strade del Mugello e solo 21 corridori hanno tagliato il traguardo dei 107 partenti di 13 formazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo: Team Vangi superstar a Calenzano con Meloni