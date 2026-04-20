Nella prima tappa del Tour of Alps 2026, disputata a Innsbruck, è arrivata la vittoria di Tommaso Dati. Lo sprinter italiano ha superato allo sprint Tom Pidcock e Florian Stork, conquistando così il primo successo di questa edizione. La gara si è conclusa con un arrivo compatto, con Dati che ha prevalso nel finale.

Capolavoro di Tommaso Dati che vince la prima tappa del Tour of Alps 2026, bruciando allo sprint, sul traguardo di Innsbruck, Tom Pidcock e Florian Stork. Per il corridore italiano si tratta del secondo successo tra i professionisti dopo la frazione di Iseo della Settimana Coppi e Bartali. PRIMA TAPPA TOUR OF ALPS 2026: LA GARA Il primo a scattare è stato Emanuel Zangerle, alle cui ruote sono usciti Tobias Nolde e Josef Dirnbauer. I tre sono andati avanti insieme fino ai piedi del secondo passaggio sulla salita di Gotzens quando Nolde è stato staccato. Al traguardo volante di Axams, Zangerle è andato via, per poi essere ripreso a tre km dal traguardo da Arensman.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Prima tappa Tour of Alps 2026: Dati vince a Innsbruck

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