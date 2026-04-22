Ci vogliono intimidire Askatasuna accusa la questura perché fa rispettare la legge

Il centro sociale Askatasuna ha accusato le autorità di aver tentato di intimidire, sostenendo che la questura stia facendo rispettare la legge. La questione si lega a una lunga storia di occupazioni, con il centro che da oltre tre decenni ha occupato un immobile, e da dicembre scorso si trova al centro di polemiche legate a un’operazione di sgombero. La narrazione del centro si concentra sull’accusa di pressioni e intimidazioni da parte delle forze dell’ordine.

Il complottismo sta catalizzando la narrazione del centro sociale Askatasuna ormai da diverso tempo, almeno da dicembre, quando l’immobile occupato da 30 anni è stato liberato. È un tentativo di attirare la solidarietà della politica istituzionale per contrapporla al governo, com’è già successo, e per suscitare sentimenti positivi nella popolazione. È uno schema noto, non nuovo per i centri sociali o per le frange antagoniste, che usano la sinistra parlamentare come ariete per attaccare l’esecutivo di centrodestra, anche se con risultati spesso scarsi. L’ultimo episodio riguarda la festa che Askatasuna sta organizzando a Torino per i prossimi giorni, che a differenza delle precedenti edizioni non potrà contare sull’epicentro del palazzo di corso Regina Margherita 47.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Ci vogliono intimidire”. Askatasuna accusa la questura perché fa rispettare la legge Notizie correlate Leggi anche: “Sono un poliziotto che fa rispettare la legge del Proibizionismo e ne vedo di tutti i colori” La rete legale contro la repressione: «Così vogliono intimidire il dissenso»Il tempo delle pene Un incontro sabato a Torino tra i legali dei movimenti sociali italiani.