La rete legale contro la repressione | Così vogliono intimidire il dissenso

Un gruppo di penalisti ha avviato una rete legale circa un anno e mezzo fa, in risposta alle misure introdotte con il primo decreto sicurezza. L’obiettivo era contrastare l’aumento delle azioni di repressione nei confronti di chi esprime dissenso. La decisione è stata presa in un momento in cui si temevano effetti più severi delle normative sulla libertà di manifestare.

Il tempo delle pene Un incontro sabato a Torino tra i legali dei movimenti sociali italiani. Intervista all'avvocata Paola Bevere «Abbiamo deciso di metterci in rete un anno e mezzo fa, ai tempi del primo decreto sicurezza, come penalisti eravamo preoccupati per l'innalzamento del livello di repressione del dissenso». Paola Bevere, avvocata a Roma, spesso si vede in tribunale impegnata nelle cause degli ambientalisti di Ultima generazione. Sabato pomeriggio, a Torino, nella sede di Volere la luna (via Trivero, 16) si svolgerà un incontro organizzato dalla Rete di resistenza legale, l'unione di vari avvocati che in giro per l'Italia si occupano di difendere i militanti dei movimenti sociali: Natalia Fuccia, Claudio Novaro, Flavio Rossi Albertini, Francesco Romeo, Eugenio Losco, Giuseppe Romano, Alfonso Tatarano e Marina Prosperi.