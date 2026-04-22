ci siamo quasi

L'estate si avvicina e a Gallipoli si stanno sistemando le spiagge, mentre il sole e il mare azzurro cominciano a farsi più visibili. La stagione balneare si sta avvicinando e le attività lungo la costa si stanno organizzando per accogliere i turisti. Le strutture e le aree pubbliche sono in fase di preparazione in vista dell'afflusso di visitatori.

GALLIPOLI - “L'estate è alle porte, Gallipoli inizia a preparare lidi e si inizia a vedere il sole e l'azzurro del mare”. A scriverci il nostro lettore, autore dello scatto, Antonio Provenzano. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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