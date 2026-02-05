Quando rientrano Barella e Calhanoglu | ci siamo quasi

L’Inter si prepara a riavere in campo due pedine fondamentali. Barella e Calhanoglu dovrebbero tornare ad allenarsi con il gruppo dopo la trasferta contro il Sassuolo. La loro presenza potrebbe fare la differenza nelle prossime partite, ma ancora non c’è una conferma ufficiale. I tifosi sperano di rivederli presto in campo.

Quando rientrano Barella e Calhanoglu. " Per quanto ne so io, Barella e Calhanoglu rientreranno in gruppo dopo la trasferta contro il Sassuolo ". Se a dirlo è Cristian Chivu, vale la pena crederci. E allora l'orizzonte per il pieno recupero dei due centrocampisti dell'Inter si sposta naturalmente a Inter-Juventus, in programma sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino. Ancora pochi giorni ai box, dunque, per due giocatori che fino a poco tempo fa sarebbero stati definiti senza esitazioni "titolari". Ma in questa Inter, il concetto di titolarità è davvero ancora così rigido? La gara di Coppa Italia contro il Torino fa storia a sé, certo: turnover massiccio, rotazioni inevitabili e spazio agli esperimenti, come da tradizione nella competizione.

Calhanoglu e Dumfries sono prossimi al rientro in campo, segnando un passo importante per l’Inter.

