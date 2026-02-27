Urlava che avrebbe ammazzato mia mamma mia sorella e portato via mia nipote Ci minaccia da un anno ma è ancora libero | il creator Leo Mel mostra i segni dell’aggressione

Un creator e modello noto sui social come Leo Mel ha mostrato i segni di un’aggressione. Da circa un anno, lui e la sua famiglia ricevono minacce di morte, aggressioni e tentativi di estorsione. Nell’ultimo episodio, avrebbe minacciato di uccidere la madre, la sorella e di portare via la nipote. L’uomo è ancora libero, nonostante le minacce siano state rivolte da tempo.

In base a quanto riferito dal giovane e alle denunce presentate l’uomo indicato come responsabile sarebbe l’ex compagno della sorella Da circa un anno il creator e modello noto sui social come “Leo Mel” e la sua famiglia riceverebbero minacce di morte, aggressioni e tentativi di estorsione. Lo racconta online e lo conferma in un’intervista a Fanpage.it. In base a quanto riferito dal giovane e alle denunce presentate, che la testata afferma di aver visionato, l’uomo indicato come responsabile sarebbe l’ex compagno della sorella. Il caso è diventato pubblico dopo un video diffuso su Instagram dallo stesso creator: ripreso dall’ospedale e con ferite evidenti al volto, racconta di essere stato colpito la sera del 22 febbraio sul pianerottolo dell’abitazione dei familiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il creator Leo Mel aggredito dall’ex della sorella: “Minacce da un anno, continuiamo a denunciarlo ma resta libero”La famiglia del modello e creator Leo Mel sta vivendo un incubo che dura da circa un anno: minacce di morte, tentativi di estorsione e aggressioni...

